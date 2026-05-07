Wyoming responde a Ayuso: "La democracia se muere y por eso le ha dado 30 millones a Quirón, para revivirla"

"Ayuso está convencida de que del socialismo se sale y también se sale de Madrid cada vez que va a declarar al Juzgado alguien de su entorno, qué coincidencia", recuerda El Gran Wyoming en este vídeo.

Isabel Díaz Ayuso sigue con su visita por México ensalzando la conquista de España y ahondando la polémica con el Gobierno mexicano. Durante un acto en una institución cultural, la presidente de la Comunidad de Madrid ha advertido del peligro que supone el socialismo para México y España. "Así es cómo mueren las democracias y así es cómo está pasando en México y en España, exactamente de la misma manera", asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Después de escuchar estas palabras, El Gran Wyoming ironiza en el plató de El Intermedio: "¡La democracia se muere y vosotros sin hacer nada!, ¡huevones!". "No como ella", ironiza de nuevo el presentador, que destaca que la presidenta de la Comunidad de Madrid "se ha remangado y le ha dado 30 millones a Quirón, para que reviva la democracia".

Por su parte, la presidenta mexicana ha vuelto a responder estas críticas calificando al equipo de Ayuso de trasnochado por el tono que está usando la presidenta madrileña. Sin embargo, la mexicana ha dejado claro que esto no entorpece su buena relación con el Gobierno de España. Pero Ayuso no para en su ataque al socialismo afirmando que "del socialismo se sale": "Lo único que hace falta es trabajar mucho y no tener complejos nunca más ni pedir perdón por querer ser libres".

"Claro que sí, la presidenta de Madrid está convencida de que del socialismo se sale y también se sale de Madrid cada vez que va a declarar al Juzgado alguien de su entorno, qué coincidencia", recuerda El Gran Wyoming en el vídeo principal de esta noticia.

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