La respuesta de Iván Redondo sobre si Sánchez conocía los asuntos de Ábalos: "Estoy convencido de que no tuvo ningún tipo de conocimiento"

Fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez desde 2018 hasta 2021, una de las personas más fuertes de la política española. Hoy viene a hablar con Antonio García Ferreras sobre su último libro, 'El Manual', y a descubrirnos algunos entresijos de aquellos tiempos. ¿Sabía el presidente los tejemanejes del exministro de Transportes?

Iván Redondo fue uno de los hombres más fuertes de la política de finales de los años 2010. Fue jefe de Gabinete del presidente del Gobierno durante los años 2018 y 2021, y uno de los artífices de esa "resistencia" de Pedro Sánchez.

En su entrevista con Antonio García Ferreras cuenta que él fue un "tipo de jefe de Gabinete, lo que se conoció entonces como un gabinete total", donde "el presidente, en muchísimas cuestiones, gobernaba desde el punto de vista de la estrategia política a través del Gabinete, que incorporaba por primera vez en la historia la Secretaría de Estado de Comunicación, y la antigua Secretaría de Estado de Economía estaba muy integrada". Era, además, confiesa, "un Gabinete con muchísimo talento, solo hay que ver las personas que lo configuraron: hoy muchos están en el Consejo de Ministros o son secretarios de Estado".

Con respecto a su relación con José Luis Ábalos, a la espera del veredicto por el juicio de las mascarillas, por el que la Fiscalía le pide 24 años de cárcel, asegura que era "estrictamente profesional y puntual".

"Con José Luis yo hablaba de escaños, de votos... Porque yo me comprometí. Esto es, no fui un jefe de gabinete que se quedara solo en Moncloa, sino que yo iba a los movimientos de los partidos, escuchaba a los secretarios con humildad y fui también el jefe de las campañas. Y en ese punto, por supuesto, que pude conocer a José Luis", admite Redondo, recordando que el exministro era entonces "una persona que fascinaba a los periodistas porque era un político de raza, otra cosa es lo que acabamos de conocer...".

En su caso, confiesa que si "hubiese tenido conocimiento me los habría llevado directamente por delante". Y responde directamente que, si hubiera tenido conocimiento no solo de los casos de corrupción del exministro, sino también de sus comportamientos con mujeres prostituidas, se los hubiera "llevado por delante".

Por otro lado, a la pregunta de si el presidente del Gobierno sabía algo de los comportamientos de Ábalos, Redondo contesta de forma clara y rotunda: "Estoy convencido de que conociendo a Pedro, que creo que le conozco bien, y cuando me preguntan los periodistas siempre digo que tenemos una relación sagrada que los dos conocemos, no tuvo en ningún momento ningún tipo de conocimiento". E insiste y remata: "Preguntándome directamente por el presidente Pedro, estoy convencido que no".

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