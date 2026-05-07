Fesser, sobre la guerra de Irán: "Los republicanos están cagados porque les está fastidiando los resultados de sus elecciones"

Guillermo Fesser explica en este vídeo que los republicanos "en público rezan para que toda esta historia del atentado posponga la elección y no tengan que votar a favor de una guerra que les va a quitar votantes".

Guillermo Fesser. analizó en este vídeo de El Intermedio el intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cena de corresponsales celebrada en un hotel de Washington. Se trata de la tercera vez que se intenta atentar contra la vida del presidente y, como señala Sandra Sabatés, "se produce justo cuando su popularidad está bajo mínimos".

Fesser afirmó en este vídeo que Trump estaba aprovechando el atentado "para desviar el foco de Irán, el problema más grave que tiene con sus bases". "Le viene muy bien reclamar la atención, la necesidad de abrir ese lujoso salón de baile que quiere poner en la Casa Blanca que le posiciona como el Trump emperador", explicó el corresponsal.

Por otro lado, el periodista recuerda que antes del atentado, en EEUU "la noticia era" que el "1 de mayo, le caducaba a Trump el plazo que le concede la Ley de Guerra de 1973 por la que ha hecho el ataque a Irán". Y es que el presidente de EEUU ha atacado a ese país sin el permiso del Congreso "solamente porque había una amenaza inminente a la seguridad de EEUU". Ahora tiene 60 días para que las cortes le autoricen seguir en la guerra.

"Los demócratas sabemos que se oponen rotundamente, los republicanos que están cagados en privado porque esta guerra les está fastidiando los resultados de sus elecciones y en público rezan para que toda esta historia del atentado lo que haga es posponer la elección y no tengan que votar a favor de una guerra que les va a quitar votantes", concluye Guillermo Fesser en el vídeo principal de esta noticia.

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