Wyoming, Isma Juárez y Dani Mateo, pasajeros de pie en un avión de Ryanair: "Por 1.000 euros pueden ir uno encima del otro"

En pleno conflicto entre Ryanair y los ministros de Consumo, Pablo Bustinduy, y Transportes, Óscar Puente, por la sanción de 179 millones de euros a la aerolínea por una serie de prácticas abusivas, Dani Mateo, Wyoming e Isma Juárez se convierten en la nueva modalidad de pasajeros que pretende la compañía: los que van de pie.

"¿Van a querer algún rasca y gana?", les pregunta la 'auxiliar de vuelo' Cristina Gallego, a lo que Wyoming le responde en el vídeo sobre estas líneas que en la posición que van "me he intentado rascar un hombro y he tardado dos minutos en darme cuenta de que le estaba rascando la papada a este señor".

Como alternativa, Gallego les ofrece que "por 1.000 euros más, pueden colocarse horizontalmente en el suelo, uno encima del otro; todos tendrían entrada y pasillo". Además, reclama a Wyoming los 15 euros por ir al baño: "Tendré que pagárselo cuando aterricemos, porque también me han hecho facturar la cartera", apunta el presentador.

Finalmente, la 'auxiliar' se retira porque es la hora de vender las colonias: "Y todavía no he vendido los licores, los relojes, los collares y a Marisa, la madre del consejero delegado, porque aquí venden hasta a su madre", explica.