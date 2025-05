Wyoming se harta del "culebrón" Sánchez-Ábalos y lanza un mensaje a los medios: "Dejen de vender humo"

La situación política actual ha llevado a El Gran Wyoming al pico de la mesa de El Intermedio para dar su opinión sobre lo que está ocurriendo en España tras la filtración de los mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.

"Llevamos cuatro días consecutivos centrando la actualidad política en las conversaciones privadas de dos adultos. Y en todo esto hemos tenido dos grandes revelaciones: Sánchez es bastante triste poniendo motes y Ábalos cita a Quevedo, cuando todos pensábamos que él era más de Arturo Fernández", comenta el presentador.

Además, Wyoming se refiere a la última entrega del diario 'El Mundo' sobre el asunto: "La gran exclusiva de hoy no es tal", asegura. "No se ha demostrado que esa supuesta llamada de Begoña Gómez existiera y la justicia no investiga el rescate de Air Europa", apunta el comunicador.

También recuerda que dicho rescate contó con el respaldo de todos los tribunales, incluido el Tribunal de Cuentas. "Recordemos que correlación no implica causalidad", añade. "Que Air Europa se rescatara días después de una supuesta conversación de Begoña Gómez no significa que este fuera fruto de esa conversación", opina.

Por otro lado, Wyoming sí ve un "hecho reseñable" en toda esta polémica: "Varios medios de comunicación tienen información filtrada nada menos que de los mensajes privados del presidente del Gobierno".

Por eso, invita a la audiencia y a los medios a reflexionar y dejar atrás "el culebrón con menos tensión sexual de la historia". Y lanza una última recomendación con su característico humor: "Que se dejen de vender humo y recuperen los cupones para la sandwichera".