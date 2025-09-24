Wyoming 'habla' frente a las Naciones Unidas: "Somos más los que queremos volver a la senda de la paz y la cordura"

El plató de El Intermedio se convierte en la sala principal de la Asamblea de las Naciones Unidas para hablar frente a sus miembros y recordarles que la ONU nació para fomentar la hermandad entre naciones".

El Gran Wyoming cuenta que este martes Donald Trump dio un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas y este miércoles era el turno del rey Felipe VI. "Pero, ese acto es como un festival de música: el cabeza de cartel siempre sale al final", anuncia el presentador.

El plató de El Intermedio se convierte en la sala de la Asamblea General para que él también pueda 'dirigirse' a los miembros de la ONU. "Comparezco ante ustedes no como representante de un país", explica. El presentador expone que en esa misma tribuna se pudo escuchar al "líder del llamado mundo libre, Donald Trump, hacer un discurso apocalíptico".

"Minaba las bases mismas de esta organización a la que ahora me dirijo", añade. Wyoming expone que Trump "abogó por cerrar fronteras, asegurando que los países que hemos entendido que vivimos en un mundo global nos estamos yendo al infierno".

"Se olvida que si su país fue grande alguna vez fue gracias, precisamente, a los migrantes que lo construyeron", reflexiona. Wyoming cree que es descorazonador que Trump busca acabar con el sistema que nos ha dado el mayor periodo de paz y prosperidad "de la historia". "Pensemos que Trump no es invencible, de hecho, ayer casi le ganan unas escaleras mecánicas".

Wyoming indica que él 'está' para recordarles "que esta organización nació, precisamente, para fomentar la hermandad entre naciones y resolver los problemas sociales y económicos del mundo unido". "De ustedes depende que sigamos apostando por este modelo", afirma.

"Miro a las grandes naciones del planeta y les digo que necesitamos encontrar un nuevo liderazgo y hacerlo juntos", reflexiona, "si lo pensáis somos más los que queremos volver a la senda de la paz, la cordura y el entendimiento".