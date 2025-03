Wyoming estalla por el "genocidio" de Israel en Gaza: "Tiene el mismo propósito que los nazis con los judíos"

Wyoming admite que es un poco "brasas" por hablar tanto de Gaza, si bien asegura que "toda insistencia es poca" y que "acordarse" también incluye "preocuparse, indignarse, tomar conciencia de lo que realmente está pasando".

En solo tres días desde que Israel decidió "saltarse a la torera" la tregua con Hamás, han muerto más de 500 personas, la mitad de ellas niños, a manos de las bombas israelíes, sumándose así a las 60.000 víctimas acumuladas desde que comenzaron los ataques a la Franja: "El mayor crimen en lo que llevamos de siglo", señala.

"Aquí no hablamos de una guerra, no hay dos bandos enfrentados, no hay tanques respondiendo a misiles ni aviones combatiendo con aviones, hay una matanza indiscriminada de personas civiles indefensas", afirma rotundo el presentador de El Intermedio, que tiene muy claro que "esto se llama genocidio".

Wyoming señala que el objetivo detrás de esto no es salvar a los rehenes israelíes, "que a Netanyahu le dan igual", sino "borrar Palestina y a los palestinos de la faz de la Tierra". El mismo propósito, señala, "que hace 80 años tuvieron los nazis con los judíos".

"Se suponía que después del Holocausto el mundo había aprendido una lección", comenta Wyoming, que sin embargo asegura que "no imaginábamos que esa lección consistía en que se puede organizar un genocidio, retransmitirlo en directo y que Occidente se divida entre los que apoyan y la indiferencia".

El presentador recuerda que el exterminio nazi tuvo éxito por "el ánimo homicida de unos pocos y la pasividad de otros muchos" y porque, al igual que ahora, "ignoran que jamás hay un punto medio entre los asesinos y las víctimas".