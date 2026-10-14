Wyoming, sobre el eslogan de Frente Amplio: "Viendo que la extrema derecha gana terreno cada día y la izquierda no para de dar tumbos, lo resumiría en: ver para creer"

Wyoming analiza con ironía en El Intermedio los intentos de la izquierda por concurrir unida a las próximas elecciones y el lío formado entre Frente Amplio y Podemos. Da al 'play' para verlo.

Quedan menos de 48 horas para que termine el plazo para registrar las coaliciones electorales y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, se ha abierto a no liderar la formación e incluso a cambiar el nombre si eso facilita que Podemos se unan al fin para que la izquierda nacional a la izquierda del PSOE vaya unida.

"¿Pero cómo van a cambiar la candidata y el nombre a menos de dos días si además ya han diseñado el logo que han presentado justo hoy?", reacciona desconcertado Wyoming. Bueno, "aunque claro, ahora que lo estoy viendo, en cinco minutos pueden diseñar otro mejor, la verdad", bromea.

Pero no solo eso, sino es que además, señala el presentador de El Intermedio, "también tienen ya organizado su primer acto de precampaña para este sábado, 17 de octubre, al que animan a unirse con una frase que no se sabe bien si es un eslogan, un haiku o un acertijo: juntarse para crecer, crecer para ganar, ganar para vivir. Pero, viendo que la extrema derecha gana terreno cada día mientras la izquierda no para de dar tumbos yo lo resumiría en una sola frase: ver para creer".

En la parte de Podemos, también este miércoles han comenzado ya las primarias en la formación morada para saber quién será su candidato para las elecciones nacionales del próximo 29 de noviembre. Unas primarias cuyo resultado conoceremos el viernes y en las que solo concurre Irene Montero en la mayoría de las provincias.

"Madre mía, qué nervios. Ya no sé si voy a poder esperar al viernes para saber el resultado. ¿Quién ganará? ¿Irene Montero o Irene Montero?", reacciona Wyoming, quien bromea: "Creo que en este caso las primarias se llaman así porque el resultado lo sabe hasta un niño de primaria".

Desde el resto de formaciones del Frente Amplio continúan reaccionando a esa colaboración de Podemos con ERC. De hecho, Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida, ha asegurado que lo de Gabriel Rufián es "agua pasada": "Él dice que va a echar una mano, pero evidentemente no va a ser el candidato de ese Frente Amplio".

"Vaya, qué rápido ha superado Maíllo la ruptura con Rufián. No ha necesitado tragarse toda la película de 'El Diario de Bridget Jones', y es normal, ya tuvo suficiente con la película que nos contó de que la izquierda iba a ir unida", responde Wyoming.

Ahora bien, en la Comunidad Valenciana, la unión de las izquierdas sí parece más viable, donde Compromís, Esquerra Unida y Podemos negocian a contrarreloj para presentar una candidatura conjunta en las elecciones liderada por los primeros. Aunque el acuerdo todavía no está cerrado, las formaciones se muestran optimistas y afirman no querer repetir el espectáculo que se está dando en Barcelona o Madrid.

"Bravo por Valencia. Las izquierdas se quieren juntar dejando atrás cualquier otra rencilla. Da igual que sea de Compromís, de Podemos, moro, cristiano, del Valencia, del Levante. Las izquierdas valencianas han dejado atrás las peleas. Bueno, a no ser que a alguien se le ocurra llamar paella a un arroz con cosas", señala Wyoming entre risas.

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