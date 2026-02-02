Wyoming, sobre el escándalo de la concejala de vivienda del PP de Alicante: "Esto es un absoluto desprecio a la ciudadanía"

El presentador analiza el 'nuevo fenómeno político' al que llama "Elmedatodolomismo'. Para ilustrarlo, repasa el escándalo de viviendas públicas en Alicante, donde una concejala del PP se adjudicó un piso de protección oficial.

El Gran Wyoming dedica su monólogo de El Intermedio a un 'nuevo movimiento político' que ha surgido en España en los últimos años: "Elmedatodolomismo". "Los principales impulsores han creado una escuela y diría que es una escuela de calor porque todo se la suda", agrega el presentador.

Para explicar mejor esta 'nueva corriente política' Wyoming usa como ejemplo el último escándalo del Partido Popular en materia de vivienda. "La exconcejala de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, ha tenido que dimitir por haberse adjudicado una vivienda pública por la patilla", informa.

"Alicante llevaba 20 años sin construir una sola vivienda pública, hasta que empezó a desarrollarse el Residencial Les Nous en una de las zonas, por cierto, más pijas de la ciudad. El promotor decidió por su cuenta adjudicar algunos pisos sin publicitar la oferta a la ciudadanía y entre los beneficiados de esos 140 pisos de protección oficial estaban algunas de las mejores familias de Alicante", explica El Gran Wyoming.

Desde el notario de la promoción hasta familiares directos de la directora general de Contratación Pública y la propia concejala de Urbanismo, estos fueron algunos de los beneficiarios. "Sí, dicen que siempre es bueno conocer a tus vecinos. Pero es que estos se conocen todos de encontrarse por los pasillos del Ayuntamiento", ironiza el presentador.

Tras estallar la polémica, la concejala del PP y la directora de Contratación han dejado sus cargos, pero no han renunciado al piso. Una decisión que Wyoming considera 'razonable': "A ver... en el Ayuntamiento tenían trabajo, pero ahora tienen un piso que vale el doble de lo que les costó porque la otra mitad se pagó con impuestos".

"Lo que han hecho estos cargos supone un absoluto desprecio por la ciudadanía y denota prácticas de quien se cree impune. Que, por otro lado, razón no les falta y están acostumbrados a convertir lo público en su cortijo", critica Wyoming.

Desde la oposición ya han interpuesto una denuncia; sin embargo, Wyoming lamenta que esta no llegue a trámite. "Se quedará en nada porque son dignos representantes de 'elmedatodolomismo'. Otros dirán que los tienen cuadrados y eso es cierto. En este caso, 90 metros útiles", bromea el presentador.

