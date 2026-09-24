España vuelve a salir a la calle por Maricarmen: segundo día de protestas por su desahucio en una decena de ciudades

Los detalles Este jueves, transcurridas más de 24 horas del desahucio, miles de personas volverán a protestar por la situación de Maricarmen y contra un drama, el de los desahucios, que afecta a más de 20.000 personas y familias cada año en nuestro país.

España sigue en pie de guerra por el desahucio de Maricarmen. La expulsión de esta mujer de 87 años de la vivienda en la que llevaba residiendo más de siete décadas en el barrio madrileño de Retiro provocó este miércoles una enorme indignación y decenas de manifestaciones espontáneas en varias ciudades.

Este jueves, transcurridas más de 24 horas del desahucio, miles de personas vuelven a protestar por la situación de Maricarmen y contra un drama, el de los desahucios, que afecta a más de 20.000 personas y familias cada año en nuestro país.

A partir de las 19:00 han comenzado las primeras protestas. Se están celebrando en Salamanca, frente a la Subdelegación del Gobierno, y en A Coruña, también frente a la Subdelegación. Del mismo modo, la plaza del Mercado de Logroño, La Puerta de la Villa de Mérida o la Delegación del Gobierno de Murcia son escenario de protestas y muestras de apoyo a Maricarmen.

Concentración en Sevilla en apoyo a Maricarmen

A partir de las 19:30 han comenzado las protestas en Huelva, en la Subdelegación del Gobierno, y en Alicante, en la plaza de la Muntanyeta.

En Madrid, la protesta por el desahucio de Maricarmen arranca a las 20:00 en la plaza de Cibeles, donde se espera una afluencia multitudinaria tras el éxito de la convocatoria de este miércoles en el paseo General Martínez Campos, frente al polémico ático que la Comunidad de Madrid compró por más de seis millones de euros.

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