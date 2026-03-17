Wyoming, sobre las "dotes adivinatorias" de Trump: "Va a echarle la culpa del follón que ha liado a Mercurio retrógrado"

El presidente de Estados Unidos ha afirmado que él predijo que Osama bin Laden iba a atacar las Torres Gemelas un año antes de que sucediera. Además, también sabía que el estrecho de Ormuz iba a instrumentalizarse.

Donald Trump ha amenazado a los países que forman la OTAN con un "mal futuro" si no le ayudaban con sus operaciones militares en el estrecho de Ormuz. "Además de solicitar el apoyo de estas naciones", como indica Sandra Sabatés, "hacía extensible esta ayuda a otras siete potencias que no están en la OTAN".

Estas no han respaldado su solicitud y se han descolgado de esta exigencia. "¡Uy! Que se viene una pataleta", señala el Gran Wyoming, "rápido, que alguien le dé una táblet antes de que agarre el botón nuclear".

"Sin duda Trump está desesperado", afirma el presentador de El Intermedio, "ya no sabe a quién recurrir". Wyoming indica que ha pedido ayuda a todos los países que se le han ocurrido, "incluyendo China, que vive del petróleo de Irán". "Está a un pasito de pedirle ayuda al propio Irán", añade.

Además, también ha querido defender su postura afirmando que él ya sabía que esto iba a pasar. El presidente de EEUU ha declarado que sabía que el estrecho de Ormuz ser iba a instrumentalizar. Además, también predijo que Osama bin Laden iba a acabar con las Torres Gemelas un año antes de que pasara.

"De repente se ha vuelto Rappel", ironiza Wyoming, "está a esto de echarle la culpa del follón que ha liado a Mercurio retrógrado". A pesar de ello, el presentador afirma que es real que tiene dotes adivinatorias.

"En 2013, ya predijo que habría un presidente de EEUU que iría a la guerra con Irán por ser un mal negociador", cuenta Wyoming. "Solo se equivocó en un detallito sin importancia: cuál sería ese presidente", añade.

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