Wyoming, después del desplante de PP y Vox a las víctimas de la DANA: "Queda demostrado que no tienen vergüenza"

Varios familiares de víctimas de la DANA han comparecido este martes en el Congreso de los Diputados para compartir su testimonio. Los diputados populares y de Vox presentes han decidido no aplaudirles.

Los familiares de las víctimas de la DANA han dado este martes su testimonio en el Congreso de los Diputados, algo que no han podido hacer ni en Les Corts Valencianes ni en el Senado. Como indica Sandra Sabatés, "los familiares han descrito cómo fueron las últimas horas de sus fallecidos o las últimas conversaciones". Además, han coincidido en algo: que la DANA "no se pudo evitar", pero que los avisos llegaron tarde.

"No sé como encajará el Partido Popular sus mensajes", indica el Gran Wyoming, "aunque para ser puntillosos no han dedicado a las víctimas un minuto de silencio". "Feijóo les ha regalado un año entero sosteniendo a Mazón sin decir ni mu", añade.

La intervención de los familiares, además, ha dado lugar a un desagradable momento cuando, los diputados del PP y el representante de Vox han decidido no aplaudir sus palabras. "Vaya falta de respeto, ¿no?", señala Wyoming, "están a dos metros de una persona que se ha abierto en canal, que ha perdido a sus seres queridos y los políticos del PP y Vox hacen todo lo posible por no aplaudir".

Para el presentador de El Intermedio, esto solo tiene dos explicaciones: "O no tienen brazos o no tienen vergüenza". Wyoming indica que los ve "bastante enteritos". Además, destaca que esta no es la única falta de respeto a la que sea han enfrentado las víctimas.

El gerente provincial de los populares valencianos, ha publicado un post en su cuenta de 'X' en el que hace referencia a Rosa Álvarez, una de las víctimas que ha dado su testimonio. En el texto, Sergio Alonso decía: "Ay, Rosa, qué poco queda para verte con sueldo del PSOE. Qué engañados tienes a muchos, pero no a todos...".

"Ay, te pasas más de frenada que tu tocayo Fernando", comenta Wyoming. El presentador señala que "ha quedado demostrado" que no tienen vergüenza, pero sí brazos "lo que pasa que en vez de usarlos para aplaudir prefieren usarlos para meter mierda en 'Twitter'".

