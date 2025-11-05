Isma Juárez intenta que Juan José Lucas lo cuele en la presentación de libro de Aznar: "Yo estoy en la fotocopiadora"

El reportero no ha conseguido que lo acrediten para la presentación del libro de José María Aznar, 'Orden y libertad'. A pesar de ello, Juárez ha intentado que alguien interceda para poder acceder.

Isma Juárez se ha desplazado hasta la Fundación Rafael Pino ya que José María Aznar presenta su nuevo libro, 'Orden y libertad'. El reportero se tiene que limitar a quedarse en la calle ya que no ha sido acreditado para poder asistir a la misma.

El reportero pregunta, primero, a una asistente, justo antes de que entre al acto. Isma pregunta si, en el mismo, van a hablar sobre el libro o "se va a rajar de Sánchez". "Se va a hablar del libro", responde ella. "Bueno, alguna rajadilla caerá", insiste Juárez. "Bueno, es lo normal", indica ella.

Después, descubre a un grupo de chicos que van a entrar a la presentación, algo que lo sorprende mucho. "Qué juventud", les dice, "yo pensaba que la juventud era de Vox". "No, hombre, no", responde uno de ellos.

Juárez consigue que Juan José Lucas, expresidente de la Junta de Castilla y León, lo atienda a su llegada. El reportero intenta que este le cuele en la presentación y Aznar le dedique "un minutillo". Pero, Lucas, entre risas, le confiesa que él está "en la fotocopiadora" y que cree que no tiene influencia para conseguir que Isma entre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.