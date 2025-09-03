Wyoming, sobre el despido del CEO de Nestlé por su relación con una subordinada: "No imaginaba una empresa de lácteos tan intolerante"

"Nunca pensé que una noticia relacionada con bombones me dejara mal sabor de boca", comenta Wyoming, que en este vídeo analiza junto a Sandra Sabatés el despido del CEO de Nestlé por ocultar su relación con una subordinada.

Las 'Paginas Salmonete' vuelven una temporada más y Wyoming y Sandra Sabatés analizan el nuevo revés que ha recibido la reducción de la jornada laboral. PP y Vox han forzado en la junta de portavoces que se vote en el pleno del Congreso de la semana que viene, conscientes de la falta de apoyos.

Yolanda Díaz, por su parte, considera que este debate será una buena forma para que los partidos políticos se expongan sobre esta medida en una votación. Wyoming, sin embargo, considera que volveremos a una "Gran Depresión", pero en esta ocasión el crack será "cuando PP y Vox se carguen la ley".

Por otro lado, abordan el precio récord alcanzado por el oro, que supera ya los 3.540 dólares por onza motivado por las dudas sobre la economía estadounidense y la presión de la Administración Trump a la Reserva Federal.

Wyoming señala que esto deja un gran beneficiado: Leo Messi, que en cuanto se ha enterado "ha ido a un compro oro con sus balones y ha superado a Elon Musk como hombre más rico del mundo".

El CEO de Nestlé ha sido despedido por mantener una relación amorosa con una subordinada directa, que él siempre había negado, en lo que supone una infracción del código de conducta de la compañía. "Nunca pensé que una noticia relacionada con bombones me dejara mal sabor de boca", comenta Wyoming, que no se imaginaba que "una empresa de productos lácteos fuera tan intolerante".

'Show Me the Dani' también vuelve de sus vacaciones para recordar al CEO de Astronomer, pillado por la 'kiss cam' de Coldplay en una infidelidad con su directora de Recursos Humanos. Andy Byron se habría planteado denunciar al grupo por exponer su vida privada, si bien finalmente declinó la idea porque "solo le habría costado dinero y esfuerzo", según apunta Sandra Sabatés.