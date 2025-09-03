Ahora

No hay acuerdo

Yolanda Díaz empieza a asumir la derrota de la votación de la reducción de la jornada laboral con un Junts aún instalado en el 'no'

El contexto En julio se tuvo que aplazar la votación sobre la reducción de la jornada laboral por la negativa de Junts a apoyar la medida impulsada por Yolanda Díaz.

Imagen de archivo de Yolanda Díaz.
Un día después de la foto de Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas, sobrevuela la duda de si esta imagen servirá para acercar posturas entre el Gobierno y el partido de Puigdemont.

La fecha del primer test para comprobarlo será el próximo miércoles en una votación muy importante en el Congreso: llega a la Cámara la reducción de la jornada laboral y Junts tiene en sus manos que se le de un portazo.

Por ahora, según ha podido saber laSexta, en el Ministerio de Yolanda Díaz empiezan a asumir la derrota. No han conseguido convencer a los de Puigdemont, que siguen instalados en un 'no' rotundo a la reducción de la jornada laboral.

La única esperanza es que de aquí al miércoles las relaciones políticas entre Puigdemont y el Gobierno cojan velocidad de crucero y Junts apueste por dar algo de oxígeno a Sánchez salvando una votación que en realidad no es definitiva, solo el primer trámite para aprobar la reducción de la jornada.

Según ha indicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "estamos trabajando con Junts y con todas las formaciones". Pero no será hasta el miércoles cuando el Gobierno se someta a la primera votación y vean finalmente la posición de los independentistas.

Precisamente, fue el pasado 15 de julio cuando se tuvo que aplazar la votación sobre la reducción de la jornada laboral por la negativa de Junts a apoyar la medida impulsada por Yolanda Díaz para reducir la jornada a 37 horas y media a la semana.

Los equipos negociadores del Ministerio de Trabajo y de Junts se reunieron para abordar la viabilidad de la reducción de la jornada y constataron que las posturas todavía estaban demasiado alejadas como para que el partido liderado por Carles Puigdemont votase a favor en tan solo una semana. Por ello, en un comunicado, Sumar explicó que ambas formaciones decidieron darse tiempo para negociar un texto que se someta a votación después del verano.

