Guillermo Fesser: "Trump solo piensa en sí mismo, fuera se hace el bueno, pero dentro ejerce de dictador"

El periodista explica que el presidente estadounidense está empeñando en pasar a la historia "como sea". Fesser critica la última obra de Trump: la demolición del ala este de la Casa Blanca para construir un salón de baile.

El Intermedio conecta con el corresponsal Guillermo Fesser para analizar las últimas noticias sobre Donald Trump. El Gran Wyoming pregunta al periodista sobre si el presidente estadounidense "está preocupado por el frenazo de sus planes en Ucrania o Gaza". Como señala el corresponsal Guillermo Fesser, el presidente estadounidense "solo piensa en sí mismo" y, por ese motivo, "cuando sale del país se hace el bueno y cuando viene dentro empieza a ejercer de dictador".

Fesser cuenta que el mandatario ha bombardeado un octavo barco, "saltándose la legislación internacional", en esta ocasión en el Pacífico. "Trump está empeñándose en pasar a la historia como sea, como hicieron los faraones con las pirámides, él con monumentos lo más grandes y dorados posibles", añade. Uno de estos monumentos es un salón de baile que quiere construir en la Casa Blanca.

"Asistimos boquiabiertos esta semana, todo el país, a cómo se está desmantelando el ala este de la Casa Blanca, un monumento histórico e intocable", cuenta. El periodista indica que este salón de baile tendrá un coste de 200 millones de dólares y que, como ha indicado, será pagado por empresas privadas. Fesser expone que la Casa Blanca tiene una superficie de 5.100 metros cuadrados y que este salón, pegado a uno de los lados, tiene 9.200 metros cuadrados, "casi el doble".

"Está construido sin permiso de patrimonio, sin aprobación ninguna del Congreso y, es la imagen de lo que no era EEUU", expone. "Estados Unidos se fundó porque no querían un Versalles y este señor está montando un Versalles en la Casa Blanca", añade. Además, Trump tampoco renuncia, además, a ver su rostro esculpido en el Monte Rushmore. "Han dicho los expertos que no hay sitio en la roca para hacer otro busto", indica el periodista.

El corresponsal expone que la fortuna de Trump ha aumentado desde el inicio de su legislatura y ya asciende a 7.200 millones de dólares. "La mayoría con conflictos de intereses o, al menos, sospecha de ellos, porque mezcla gobierno y negocios", indica.

