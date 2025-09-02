Nestlé fulmina a su CEO tras un año en el cargo por mantener una relación amorosa con una subordinada

La compañía ha notificado la destitución de Laurent Freixe quien, con esta relación no comunicada a Recursos Humanos, habría infringido el código de conducta de Nestlé.

Hace unas semanas, el CEO de Astronomer se veía obligado a dimitir después de haber sido 'pilllado' por las cámaras durante un concierto de Coldplay con una mujer que no era su esposa. Ahora, otro CEO de otra gran compañía se ve forzado a abandonar su puesto también por una relación amorosa, aunque en condiciones ligeramente diferentes al caso de Andy Byron. El consejo de administración de Nestlé ha anunciado la destitución de su CEO, Laurent Freixe, quien ha estado al frente de la compañía solo un año, "con efecto inmediato".

El despido de Freixe ha tenido lugar después de una investigación interna con la que la compañía ha atestiguado que el hasta ayer CEO mantenía una relación sentimental no comunicada con una subordinada directa, infringiendo así el código de conducta empresarial de Nestlé. "Siguiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo, el consejo ordenó una investigación, supervisada por el presidente, Paul Bulcke, y el director independiente principal, Pablo Isla, con el apoyo de un asesor externo", ha señalado la empresa.

Bulckle sostiene que ha sido una "decisión necesaria", dado que los "valores y el gobierno corporativo de Nestlé son pilares sólidos" de la compañía, si bien ha agradecido a Freixe sus años de servicio en lka empresa. Si bien sólo llevaba un año en el puesto de CEO, Freixe ha trabajado muchos años para Nestlé: comenzó negociando con supermercados para pasar a investigación de mercado y a la gerencia de marca, en la división de lácteos y nutrición, antes de pasar a responsabilizarse de los mercados europeos y después, de los americanos.

La salida de Freixe llega de la mano del nombramiento de Philipp Navratil como nuevo CEO de Nestlé, "reconocido por su impresionante trayectoria logrando resultados en entornos desafiantes". En palabras de la compañía, Navratil "inspira a los equipos y lidera con un estilo de gestión colaborativo e inclusivo", razón por la cual el consejo le ha confiado la tarea de impulsar los planes de crecimiento de la compañía, así como acelerar "los esfuerzos de eficiencia".

Navratil, que comenzó su carrera en Nestlé como auditor, en 2001, ha ocupado diferentes cargos comerciales, primero en Centroamérica —fue country manager en Honduras, director de negocio de café y bebidas en México...—, para acabar en 2020 como responsable de estrategia global para las marcas Nescafé y Starbucks en el marco de la unidad estratégica de café. En julio de 2024 se convirtió en el CEO de Nespresso, cargo que compaginaba, desde este año, con el de vicepresidente ejecutivo de Nestlé.