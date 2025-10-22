Nidia Represa, sufrió acoso escolar cuando tenía 14 años: "Lo peor fue ver que mis mejores amigos estaban detrás"

"Para mí era llegar al centro educativo y no saber a qué enfrentarme, como ir a un campo de batalla todos los días", afirma a Andrea Ropero Nidia Represa, una joven psicóloga que sufrió bullying y ahora lidera un proyecto para concienciar sobre ello.

El suicidio de Sandra Peña, una joven de 14 años que sufría acoso escolar, ha vuelto a poner el foco en una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país, donde España lidera los casos de bullying en el mundo.

Andrea Ropero aborda esta cuestión con Nidia Represa, una joven psicóloga que sufrió acoso a los 14 años y que ahora ha convertido su terrible experiencia en un proyecto educativo que busca concienciar sobre lo que ocurre en muchas aulas.

Nidia explica en el vídeo sobre estas líneas que fueron sus propios amigos quienes iniciaron el acoso, pero que al principio no notó que era tal. Sin embargo, sí que percibió que empezaban a reírse cada vez más de ella, hasta el punto de que "empecé a tener muchísimos problemas de confianza".

En este sentido, aunque señala que hubo algo de acoso físico, para ella lo peor fue el psicológico "y ver que mis mejores amigos estaban detrás". El bullying, comenta, era diario: "Para mí era llegar al centro educativo y no saber a qué enfrentarme, como ir a un campo de batalla todos los días", afirma.

"La impotencia que tienes de no saber qué hacer la tienes cada día, incluso si hay alguno que estés más tranquila", apunta Nidia, que asegura que "llegó un punto en que también pensé en quitarme la vida".

Nidia recuerda que incluso hubo situaciones de acoso que ocurrieron delante de su profesora, que en lugar de reaccionar al verla llorar, llamó a su madre para "hablar de por qué no me sabía la lección".

Nidia acabó cambiando de instituto, y aunque eso supuso separarla de sus acosadores, tuvo una recaída por el ciberacoso cuando la encontraron en las redes. Finalmente, consiguió salir gracias a la insistencia de su madre y a ir al psicólogo, así como a empezar la carrera universitaria y "empezar a hacer amigos de nuevo".

