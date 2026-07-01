Wyoming saca los colores al Gobierno por la 'ley mordaza': "Que siga a estas alturas en vigor es una vergüenza que debería sonrojar a algunos"

El presentador de El Intermedio ha destacado que, en ocho años, Sánchez "no ha sido capaz de derogarla incumpliendo una de sus promesas más importantes".

"Yo saldría a la calle a protestar como un loco, pero como no llevo encima suelto para pagar los 60.000 pavos por protestar, me voy a ir al pico de la mesa". Así se ha pronunciado este miércoles El Gran Wyoming al abordar la vigencia —aún— de la 'ley mordaza'.

El presentador de El Intermedio ha señalado que el hecho de que "la 'ley mordaza' siga a estas alturas en vigor es una vergüenza que debería sonrojar a algunos", y ha apuntado: "Aunque así al menos tendrían algo de rojo". "El mismo día de la aprobación de la 'ley mordaza' en marzo de 2015, Pedro Sánchez prometió que la derogaría en cuanto llegara al Gobierno", ha recordado.

Así, ha dicho que esas palabras "se convirtieron prácticamente en un mantra que no ha parado de repetir". "Lo dijo en septiembre de 2015, cuando estaba en la oposición. Lo dijo durante toda esa campaña. Lo prometió de nuevo en 2018 en la moción de censura que le llevaría a la presidencia. Y siguió insistiendo en ese compromiso cuando ya era presidente", ha rememorado.

"Vamos, que es lo segundo que más ha repetido Sánchez estos años, solo por detrás de 'Óscar Puente, suelta el móvil o te lo quito'. Bueno, vale que durante la legislatura de coalición con Unidas Podemos casi se consigue sacar adelante una reforma de esta ley, pero Esquerra Republicana y Bildu votaron en contra por considerarla insuficiente al no prohibir las pelotas de goma como material antidisturbios ni las devoluciones en caliente en la frontera", ha manifestado.

"A lo largo de estos años, el compromiso incluso ha ido desinflándose. Sánchez dejó de hablar de derogar la ley para limitarse a querer modificar la ley. Porque, a ver, él quiere hacerlo, de verdad que sí, palabrita del niño Jesús", ha ironizado. "Estamos pendientes de que estas Cortes Generales por fin puedan desbloquear la modificación de la 'ley Mordaza'", repitió el presidente del Gobierno en septiembre del año pasado. Diciendo, en esta ocasión, "modificación".

Pero como ha señalado Wyoming, "el hecho es que 11 años después, la 'ley mordaza' sigue en vigor y Sánchez, en ocho años, no ha sido capaz de derogarla incumpliendo una de sus promesas más importantes". "No sabemos cuánto le queda a este Gobierno progresista, pero sí que antes de que termine su andadura debe revertir una norma que nunca debió ver la luz y que menoscaba nuestra democracia", ha expresado.

"Háganme caso, con la mordaza lo mejor es hacer como con las tiritas, quitarla rápido y de golpe. Porque si algunas encuestas llevan razón, la derecha y la ultraderecha puede que lleguen al Gobierno y entonces vamos a tener mordaza por los siglos de los siglos. Amén. Y eso siempre deja marcas feas, en la piel y en la democracia", ha concluido el presentador.

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