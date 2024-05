El Gran Wyoming señala que este miércoles ha sido uno de esos días cargados de información en el que la gran protagonista ha sido Taylor Swift, que celebra un concierto en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Por eso, el presentador reconoce que lleva unos días preguntándose si es para tanto, pues recuerda que en el pop siempre ha habido ídolos de masas, como Michael Jackson, Bruce Springsteen o David Bowie.

Además, indica que tampoco es la primera artista feminista, empoderada y que controla su propia carrera. "Ahí está Madonna, que fue pionera en todo eso y en normalizar la ropa interior en el exterior, aunque eso ya lo hacía Superman" comenta.

Después de darle vueltas, sostiene que "el secreto de Taylor Swift no está en lo que es sino en lo que no es" porque "a diferencia de la mayor parte de los protagonistas de nuestro programa, no bombardea, no asesina, no crispa, no manipula, simplemente canta, baila y hace pasar un buen rato a sus fans, lo cual es mucho más de lo que otros líderes son capaces de aportar al mundo", declara.