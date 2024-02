El Gran Wyoming hace referencia a las "terribles imágenes de devastación y muerte" que llegan desde Gaza. "Las vemos a diario en las televisiones, los periódicos, las redes sociales, pero parece que nos negamos a mirarlas", dice, lo que provoca que no se les dé la importancia que tienen, "como si los hogares destruidos y los cadáveres de niños fueran una parte más del paisaje", apunta.

Pero expone que incluso cuando miramos esas imágenes con atención no vemos lo que está ocurriendo allí porque "lo que está pasando en Gaza no es una guerra más, es un verdadero genocidio, el mayor en lo que llevamos de siglo y el primero en la historia retransmitido en directo con atrocidades que no parecen tener fin", sostiene.

El presentador de El Intermedio explica que, tras destruir el norte de la Franja y obligar a miles de gazatíes a escapar hacia el sur, el ejercito de Israel ahora está atacando esa zona del sur dejando a sus habitantes dos opciones, "la muerte o un exilio que es imposible", indica.

La ONU, numerosas ONG, y algunos altos cargos como el representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, advierten de las consecuencias de esta "catástrofe humanitaria". Sin embargo, muchos gobiernos y gran parte de las sociedades del mundo han tomado la decisión de "no mirar a Gaza", destaca.

"Probablemente, dentro de muchos años otros se preguntarán cómo pudo ocurrir, cómo fuimos tan sordos y ciegos, y habrá que recordar que no fuimos ni sordos ni ciegos, preferimos hacernos los suecos", critica.