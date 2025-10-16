Mercedes, una de las pocas vecinas que quedan en Puerta del Sol: "No les importa dónde pueda vivir la gente ni el precio del alquiler"

Andrea Ropero entrevista a Mercedes Arnalte, una de las pocas vecinas que quedan en el centro de Madrid. En este vídeo, habla sobre la difícil relación con los pisos turísticos y asegura que no se va: "Esta es mi vida, la memoria de mi familia".

Andrea Ropero aborda el problema de la vivienda, especialmente en grandes ciudades, donde los fondos de inversión están adquiriendo viviendas para destinarlas al alquiler de temporada o al turismo, disparando de este modo los precios.

Una situación que afecta directamente a Mercedes Arnalte, una mujer de 67 años que es una de las pocas vecinas de toda la vida que quedan en los aledaños de la Puerta del Sol.

"Yo nací aquí y toda mi vida he vivido aquí", afirma Mercedes, que en el vídeo sobre estas líneas explica que la convivencia con los otros pisos, de uso turístico, a veces es tranquila porque "viene gente normal" y otras "es horrorosa" cuando se alojan jóvenes de fiesta o que vienen para algún partido de fútbol.

En el segundo caso, asegura que "siempre tengo la esperanza de que se van a calmar solos", algo que no siempre ocurre y le obliga a llamar a la Policía.

Sin embargo, el ruido de los turistas no es lo único que perturba su sueño. Mercedes cuenta que en el último piso de su bloque se encuentra el almacén de limpieza de todos los pisos turísticos que tiene el propietario y que a las 4:30 de la mañana ya está en marcha el servicio de lavandería.

Mercedes ha denunciado en varias ocasiones a estos pisos turísticos, que además son ilegales, pero no ha pasado nada. "Esto es una tomadura de pelo integral", sostiene esta mujer, que aprovecha para responder al alcalde José Luis Martínez-Almeida tras asegurar que no sabe dónde están los pisos turísticos: "Si yo pongo una denuncia digo dónde está el piso turístico con calle, dirección, piso, distrito postal y número de teléfono".

"No les importa dónde pueda vivir la gente, ni el precio que está adquiriendo el alquiler de los pisos", sostiene Mercedes, que afirma que, a pesar de la sensación de "aislamiento y tristeza" que tiene, está decidida a no marcharse: "Esta es mi vida, mi historia y la memoria de mi familia".

