Wyoming denuncia la campaña contra la jueza que investiga la DANA: "Para algunos, no todos los jueces son iguales"

La jueza que instruye la causa de la DANA ha denunciado que está sufriendo una campaña de desprestigio. Ruiz Tobarra denuncia, entre otras cosas, que los abogados de los encausados la grabaron a ella y a su familia sin su consentimiento.

Quedan menos de dos meses para que se cumpla un año del desastre de la DANA. La investigación judicial sigue adelante con polémica. La jueza que instruye el caso, Nuria Ruiz Tobarra, afirma ser víctima de una campaña de desprestigio en la que participarían los abogados de los altos cargos del PP acusados, Manos Limpias y medios de extrema derecha.

La principal acusación falsa contra ella en esos pseudomedios es que su marido, también juez, estaría realizando parte de la instrucción interrogando a alguna de las víctimas de la DANA. Además, Ruiz Tobarra expone que algunos de los abogados de los encausados la grabaron a ella y a sus familiares sin su consentimiento.

El Gran Wyoming, desde el pico de la mesa, afirma que después de la tragedia que asoló Valencia, "está claro que debería haber, al menos, una cosa libre de fango: la acción de la justicia y la instrucción del caso por parte del juzgado de Catarroja".

El presentador que los únicos altos cargos de la Generalitat Valenciana imputados "parecen haber apostado por amedrentar y destruir la reputación la magistrada del caso". Wyoming considera que debemos alarmarnos por el hecho de que los abogados colaboren son pseudomedios y asociaciones de ultraderecha, y que presionen a la jueza Ruiz Tobarra. "Lo que no debe es sorprendernos", añade.

"Resulta curioso que quienes se escandalizan cuando escuchan que hay jueces que hacen política y políticos que hacen justicia, callen ahora ante las evidentes presiones que está sufriendo Ruiz Tobarra", reflexiona. El presentador expone que son los mismos que ejercen esas presiones.

"Debe ser que, para algunos, puede que la justicia sea igual para todos, pero, no todos los jueces son iguales", concluye, "a los molestos quieren quitárselos de en medio como sea, y a otros los quieren nombrar empleados del mes".