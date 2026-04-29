Wyoming denuncia los "ajustes" de Alemania en sanidad y otras prestaciones: "Es el eufemismo para no decir recortes"

El presentador de El Intermedio señala que el gobierno alemán es el país que más ha gastado en defensa en 2025. "Ha priorizado financiar su rearme militar acosta del estado de bienestar", señala Wyoming.

El Gran Wyoming señala que Alemania "no está pasando por su mejor momento económico". A pesar de que este país "sigue siendo la locomotora de Europa, el tren parece un cercanías de Cataluña". El presentador cuenta que el gobierno alemán "ha anunciado que va a hacer unos severos ajustes que afectarán a la sanidad y a otras prestaciones básicas del estado de bienestar".

"Ajustes, el eufemismo para no decir recortes", señala. Wyoming indica que este país va a recortar 38.000 millones de su gasto sanitario. El presentador afirma que una cifra se entiende mejor junto a otra, indica que Alemania fue el país europeo que más gastó en defensa en 2025. "Ha priorizado financiar su rearme militar acosta del estado de bienestar", expone.

Wyoming advierte que, en este caso, se puede cumplir el dicho de 'cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar' ya que España "ya está afilando la navaja". El presentador explica que esta semana se ha sabido que nuestro país "ha aumentado un 50% su gasto militar en 2025". "Nos hemos gastado en defensa 34.200 millones de euros", añade, "el 2,1% de nuestro PIB".

"El Gobierno español presume de que este esfuerzo presupuestario no va a repercutir en la Sanidad o los servicios públicos", comenta. Wyoming se pregunta qué podría pasar si se aumentara hasta el 5%, como solicitaba Trump. Además, Alberto Núñez Feijóo ha señalado que esa será una de las primeras medidas que llevará a cabo cuando lleve a la Moncloa. "¿Alguien duda de que lo primero en recortarse para financiar el rearme van a ser Sanidad y Educación?", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.