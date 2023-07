Tras el llamamiento de Pedro Sánchez a mantener lo que funciona, en relación a que un hipotético gobierno del Partido Popular pudiera derogar la reforma laboral, Alberto Núñez Feijóo negó que fuera a hacer tal cosa.

"Yo no he dicho que no voy a respetar la reforma laboral. Entiendo que esa reforma, sustancialmente, es una buena reforma. Es la reforma laboral del PP con algunos ajustes, si hay que hacer algún ajuste, lo haremos, pero el tronco de la reforma laboral se mantendrá", afirmó el líder de la oposición.

Tras oír a Feijóo, Wyoming se pregunta: "¿Si tan buena es la reforma laboral, por qué votaron en su contra? ¿Por qué se indignaron y amenazaron con recurrir cuando fue aprobada con el voto por error de Alberto Casero? ¿Era Alberto Casero una mente adelantada a su tiempo?".

Con contundencia, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, prometía derogarla. "¿Es esta la reforma que necesitan nuestros sectores económicos? No. ¿Sus efectos serán positivos, o negativos? Negativos. Cuando se convalide el real decreto, va a tener corta vida, pronto el PP, desde el Gobierno, como en 2012 con una mayoría absoluta, podrá volver a tomar las riendas y devolverle a este país el futuro que necesita", afirmaba el 3 de febrero de 2022.

Ante el cambio de criterio, las preguntas de Wyoming no cesan: "¿Por qué esa reforma que era tan horrible a principios de 2022 y ahora es sustancialmente buena? ¿Ha experimentado la reforma laboral el efecto Pablo Casado, pero al revés? ¿En el PP están en contra del propio concepto de reforma?".

En este sentido, Wyoming denuncia que en el PP "están en contra de la reforma laboral y de reformar la reforma laboral". "Tienen fobia a las reformas y les entiendo, la última, la de la sede del PP, quedó regulera, apareció más en las páginas de Justicia que en las de decoración de interiores".

*Desde laSexta.com estamos recuperando los momentos más destacados de El Intermedio.