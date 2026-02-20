Dani Mateo, tras las críticas de Ayuso a Bad Bunny: "Ella es fan de Daddy Yankee, ve un fuego y le echa gasolina"

"Sabíamos que Ayuso era fan de Nacho Cano, pero no sabía que tuviera tanta manía a Bad Bunny", destaca Dani Mateo después de que la presidenta madrileña critica una letra del artista en la Asamblea de Madrid.

Dani Mateo analiza en el plató de El Intermedio la intervención de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, donde "además de circo, ha habido reguetón". "A punto ha estado de convertirse en la primera sesión-zumba de la historia", asegura el presentador, que destaca que ha habido "perreo".

Y es que "Ayuso ha utilizado la petición de Más Madrid de entregarle la Medalla de Oro de la capital a Bad Bunny para reclamar unos bonitos versos del célebre poeta Benito Antonio Martínez Ocasio", ironiza Dani Mateo. "Aprovechando que va a venir Bad Bunny y le quiere dar la Medalla, le animo a que suba al escenario con él y perree cuando el diga que se ponga en cuatro", recuerda Ayuso de una letra de Bad Bunny. "Qué feminismo les está quedando", ironiza Ayuso.

Tras escucharla, Dani Mateo y El Gran Wyoming ponen la canción en el plató de El Intermedio y comienzan a moverse ante una Sandra Sabatés que no puede contener la risa. "Sabíamos que Ayuso era fan de Nacho Cano, pero no sabía que tuviera tanta manía a Bad Bunny", destaca Dani Mateo, que reflexiona: "Es lógico, ella es más de Daddy Yankee, por eso a la que ve un fuego, le echa gasolina".

