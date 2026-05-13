Francia espera conocer si la secuencia genética del hantavirus ha "mutado": "Hasta ahora estamos bastante tranquilos"

El contexto En una comparecencia ante el Parlamento francés, la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, ha reconocido que todavía hay detalles del virus que "no conocemos", como el lugar en el que la primera persona que falleció contrajo el virus.

La ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, reconoció que aún no se sabe si la cepa de hantavirus del brote en el crucero MV Hondius ha mutado, aunque afirmó que se sienten bastante tranquilas. Rist indicó que no tienen la secuenciación completa del virus, pero dos virus del brote han sido secuenciados, uno en Zúrich. La OMS no ha encontrado indicios de que la cepa sea inusual y ha confirmado nueve casos, instando al aislamiento de sospechosos. El presidente Macron aseguró que la situación está bajo control en Francia, con un protocolo de rastreo riguroso. Las autoridades han rastreado 22 casos de contacto y una pasajera francesa está en cuidados intensivos.

La ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, reconoció este martes que todavía no sabía si la cepa de hantavirus que desató el brote del crucero MV Hondius había mutado, aunque al mismo tiempo admitió que estaban "bastante tranquilos".

"Hay aspectos que desconocemos sobre este virus. Todavía no disponemos de la secuenciación completa del virus, lo que nos impide afirmar con certeza, aunque hasta la fecha nos sentimos bastante tranquilos, que este virus aún no ha mutado", declaró Rist ante la Asamblea Nacional.

Olivier Schwartz, epidemiólogo del Instituto Pasteur, declaró posteriormente en una rueda de prensa organizada por Rist que, por el momento, se han secuenciado dos virus del brote actual. "Uno de ellos se detectó en Zúrich, Suiza, que fue el primer caso", explicó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que no había indicios de que la cepa del hantavirus en el barco fuera inusual, más allá de su ubicación. El brote se ha vinculado a la cepa andina del hantavirus, y las autoridades consultaron con Argentina, donde un brote con la misma cepa finalizó en 2019.

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La OMS ha confirmado nueve casos e instado al aislamiento de los casos sospechosos, añadiendo que se esperan más casos dadas las interacciones entre pasajeros antes de la detección del virus. Sin embargo, afirmó que no había señales de un brote más extenso.

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió que la situación relacionada con el hantavirus estaba "actualmente bajo control" en su país y que Francia contaba con un "protocolo de rastreo de casos muy riguroso".

Las autoridades francesas han rastreado 22 casos de contacto que están siendo sometidos a pruebas y puestos en cuarentena en hospitales y se encuentran bien, según Rist. La mujer francesa que viajaba en el crucero afectado por el brote y dio positivo se encuentra en cuidados intensivos, añadió. Esta pasajera era una de las cinco personas francesas que se encontraban a bordo del barco. Los otros cuatro pasajeros dieron negativo en la prueba.

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