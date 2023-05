El Gran Wyoming destaca que aún continúa la resaca de los fastos por la coronación del rey Carlos III y reconoce que en cuanto a entronizar reyes, "son unos maestros": "Al lado de este espectáculo, el resto de monarquías palidecen". Un hecho que le provoca algunas reflexiones.

El presentador de El Intermedio se pregunta por la necesidad de gastar más de 115 millones de euros en una ceremonia "tan ostentosa" en un país como Reino Unido, que "está viviendo una profundísima crisis". Además, cuestiona si, en una sociedad multicultural y laica, es adecuado celebrar la llegada de un nuevo jefe de Estado con "un acto religioso medieval en el que el monarca llega a hablar directamente con Dios".

Wyoming cree que probablemente se trate de algo "indispensable", porque "mientras el común de los mortales están entretenidos con la pompa y el boato de la ceremonia, no se hacen preguntas como por qué en el siglo XXI, la jefatura del Estado no la eligen los ciudadanos o por qué un señor de 74 años, no especialmente simpático ni popular, va a representar a los británicos mejor que Harry Styles", subraya.