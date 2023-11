El Gran Wyoming expone que todos los ámbitos de la vida están regidos por normas para que no nos convirtamos en "salvajes o cavernícolas", dice, y también las hay para la convivencia entre países. "No se puede invadir otro país, no se puede matar impunemente, no se bombardean hospitales ni colegios, cosas bastante lógicas que supuestamente están prohibidas por los tratados internacionales, pero en las últimas semanas hemos descubierto que las normas no son iguales para todos", afirma.

El presentador de El Intermedio indica que lo hemos descubierto gracias al presidente ruso Vladimir Putin y al líder israelí Benjamín Netanyahu, que "están agrediendo a sus vecinos", señala. "Ambos han cometido crímenes de guerra y han violado las normas del derecho internacional", manifiesta, pero, en el caso de Putin, explica que su invasión de Ucrania le ha valido el rechazo de la mayoría de países y todo tipo de sanciones económicas y diplomáticas, incluida una investigación de la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, "Netanyahu está cometiendo una verdadera masacre en Gaza ante los ojos de todo el mundo y, a estas alturas, las consecuencias son ninguna", pues comenta que no hay sanciones, ni condenas, no hay retirada de embajadores y ninguna responsabilidad penal. Así, se pregunta: "¿Por qué este doble rasero? ¿Por qué Israel tiene bula para masacrar a la población civil de Gaza sin que nadie le haga frente?".