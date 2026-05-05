"Quien con Vox pacta, cagado de miedo se levanta": Wyoming, sobre el discurso de investidura de Azcón

El discurso de investidura de Azcón en Aragón pidiendo a sus socios ser "discretos y prudentes" llama poderosamente la atención de El Gran Wyoming, quien en El Intermedio se acuerda de un viejo refrán.

El Partido Popular y Vox estrenan gobierno en Aragón. Ayer se celebró el primer Consejo de Gobierno en Zaragoza, tras la toma de posesión de los nuevos cargos, en los que "la extrema derecha obtiene un premio aún mayor que en Extremadura con tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia", recuerda Sandra Sabatés en El Intermedio.

El discurso de investidura del popular Jorge Azcona, quien "mantiene la presidencia abrazando esa prioridad nacional de Vox", destaca la periodista, llama poderosamente la atención de El Gran Wyoming. Y es que, según se señala en el programa de laSexta, "parece dirigido a sus socios".

"Sed discretos y prudentes en el mejor sentido, que no es otra cosa que rechazar lo que produce distorsión y ruido", les decía Azcón.

"Arranca bien la legislatura en Aragón", ironiza el presentador, para después destacar que , quien destaca que el presidente está pidiendo que no se la líen "parda". "Es lo que tiene pactar con los malotes de la política", comenta. "Deberían haber recordado eso de que quien con niños se acuesta, meado se levanta... y quien con Vox pacta se levanta cagado de miedo", añade.

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