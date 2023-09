El Gran Wyoming cree que el mundo es cada vez mejor, pues explica que, en la Edad Media, "cometías un pecado, venía la Iglesiay antes de que te enteraras te habían condenado", mientras que, hoy en día, las cosas han cambiado a mejor porque "la Iglesia ya no castiga así a los impíos, es que los protege, los ampara, los encubre".

El presentador de El Intermedio se refiere al caso del sacerdote, que, entre 2017 y 2019, "grabó y violó a cinco jóvenes después de narcotizarlas", expone, y explica que podría haber más víctimas y se repartirían entre Málaga, Madrid y Córdoba.

Todo parte de la denuncia de la novia del cura, que advirtió a la Policía en julio, aunque asegura que, en enero, advirtió a la diócesis de Málaga, que "lo tapó", apunta Wyoming. La decisión que tomaron fue trasladarlo a Málaga, donde le asignaron otras dos parroquias alegando motivos de salud. "Este cura no tenía ningún virus, aunque también era aconsejable no acercarse mucho a él", comenta.

La diócesis se defiende diciendo que su pareja no les dio toda la información, pero "las sospechas son lógicas teniendo en cuenta que la Iglesia no denuncia a este tipo de depredadores sexuales, sino que se limita a trasladarlos", declara, y asegura que cuando lee encubren a delincuentes en vez de ajusticiarlos, como en la Edad Media, prefiere imaginar que es porque el mundo es cada vez mejor: "Si digo realmente lo que pienso, a mí sí me tendrían que condenar a arder en una hoguera".