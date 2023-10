"Que no te admitan en un lugar abierto al público y que te dejen claro que no formas parte de él es una experiencia muy desagradable", señala El Gran Wyoming al pensar en los migrantes que han llegado a Canarias en el último mes y que están siendo repartidos por diferentes localidades de la península. 150 de ellos han sido trasladados a Pozuelo de Alarcón, el Ayuntamiento con más renta per cápita de España.

El municipio madrileño cuenta con un centro de recepción que hasta ahora albergaba a refugiados procedentes de Ucrania y que se ha abierto a otras nacionalidades, entre ellas a estos 150 subsaharianos, pero el presentador de El Intermedio expone que la alcaldesa, Paloma Tejero, ha escrito una carta a la delegación del Gobierno para expresar su preocupación por la llegada de estas personas.

Esta señala indica que los vecinos de las urbanizaciones se han puesto en contacto con la Policía "alarmados", porque se les puede ver "deambular por las calles". "Mientras el resto paseamos, estos migrantes deambulan", comenta Wyoming, que explica que la diferencia entre estos términos es "la misma que existe entre ponerte una bufanda o un pasamontañas".

"La actitud de la alcaldesa de Pozuelo es el ejemplo perfecto de clasismo, falta de compasión y xenofobia. De alguna forma, les está diciendo a los jóvenes que no son bienvenidos al municipio más exclusivo de España", manifiesta, y sostiene que, estos días, algunos de nuestros representantes políticos parecen desoír dos principios básicos: "Aunque digan que son cristianos, no siguen aquello de bienaventurados los compasivos y, aunque parezca que tienen clase y estilo, tampoco creen que el color negro siempre es un acierto".