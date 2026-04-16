Wyoming cree que va a comenzar una "batalla épica" entre Trump y el papa León XIV
El Gran Wyoming responde con ironía a las declaraciones del vicepresidente de Donald Trump, JD Vance, en el marco del enfrentamiento entre el presidente estadounidense y el papa León XIV.
El Intermedio continúa analizando el enfrentamiento entre Donald Trump y el papa León XIV, después de que el presidente estadounidense publicara unas polémicas imágenes generadas con inteligencia artificial en las que se presentaba como Jesucristo. En respuesta, el Pontífice ha asegurado que la Iglesia nunca se pondrá del lado de quienes lanzan bombas.
"En defensa de Trump ha salido su vicepresidente, JD Vance, católico declarado, que ha lanzado esta advertencia", explica Sandra Sabatés. "Cuando el Papa dice que Dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada, existe una tradición de más de mil años sobre la teoría de la guerra justa. Creo que es importante que el papa sea prudente cuando habla de cuestiones teológicas", ha declarado Vance.
"¡Tiene razón el señor Vance, el papa debería ser más prudente cuando habla de teología! ¿Qué sabe él de eso?", responde con ironía El Gran Wyoming.
"Creo que este es el comienzo de una batalla épica. León XIV será el representante de Dios en la Tierra, pero Trump lo es de un ente mucho más poderoso que el hombre invisible: el representante de la inteligencia artificial en la Tierra", ha bromeado el presentador.