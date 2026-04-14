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Dani Mateo sobre el montaje de Trump como Jesucristo: "El enfermo me recuerda a Grande-Marlaska"

Donald Trump vuelve a generar polémica tras publicar un controvertido fotomontaje en plena tensión con el papa León XIV, y en El Intermedio, Dani Mateo ha analizado el surrealista episodio.

Dani Mateo sobre el montaje de Trump como Jesucristo: "El enfermo me recuerda a Grande-Marlaska"

A raíz de su enfrentamiento con el papa León XIV, Donald Trump publicaba en su red social un sorprendente fotomontaje en el que aparecía caracterizado como Jesucristo, curando a un enfermo. "Con alegría y con humildad", ironizaba Dani Mateo mientras mostraba la imagen en El Intermedio.

"A mí me recuerda muchísimo el enfermo al ministro Grande-Marlaska", comentaba, antes de rematar que "al que le pega estar en la cama es a Álvarez por todo el curro que tiene".

Pocas horas después de su publicación, y tras el revuelo generado, Trump eliminaba la imagen. El propio presidente justificaba la retirada con una explicación tan sorprendente como cuestionada, asegurando que "aparecía como un médico vinculado a la Cruz Roja".

Una versión que no convencía ni a Dani Mateo ni a Wyoming: "¡Parecéis tontos! En realidad, en esa imagen aparecía como un médico sanando a un enfermo. El típico médico de Jerusalén que va por ahí con 12 amigos resucitando a los muertos y curando la lepra", ironizaba el colaborador, lanzando una 'pullita' para rematar: "Eso sí que se puede considerar un milagro, porque en Estados Unidos solo te la curan si sacas la visa oro".

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