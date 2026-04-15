Trump insiste en sus críticas al papa León XIV: "¿Le pueden decir que Irán ha matado a 42.000 inocentes?"

La otra cara En el avión que llevaba a León XIV a Argel, el pontífice aseguró que no tenía "miedo" de la Administración Trump y que seguiría levantando su voz contra la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó al papa León XIV, reclamando que se le informe sobre la muerte de 42.000 manifestantes en Irán y calificando de inaceptable que el país posea armas nucleares. Trump expresó estas opiniones en su red social Truth Social, en medio de un conflicto con el pontífice sobre la situación en Irán y Oriente Medio. León XIV, de origen estadounidense, ha criticado la política de la Casa Blanca hacia Teherán y ha abogado por la paz. En respuesta a las críticas de Trump, el papa afirmó que no teme a su administración y continuará alzando su voz contra la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al papa León XIV la noche de este martes y reclamó que "alguien le diga" que Irán "ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes" y que es "inaceptable" que Irán posea la bomba nuclear.

"¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una bomba nuclear?", escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario, que protagoniza desde ayer un encontronazo con León XIV a raíz de la guerra en Irán y Oriente Medio, cerró el mensaje diciendo que "América ha vuelto". El pontífice, nacido en Estados Unidos, se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la ofensiva de la Casa Blanca sobre Teherán de formas directas e indirectas y ha hecho pedidos de paz en la región.

El lunes, Trump criticó frontalmente al papa diciéndole que era "débil" y "terrible en política exterior".

En el avión que llevaba a León XIV a Argel, la primera etapa del viaje a África, el pontífice aseguró que no tenía "miedo" de la Administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra.

Donald Trump se ha pronunciado así en un nuevo ataque frontal contra el papa León XIV después que el líder del Vaticano se manifestara la pasada semana en contra de la guerra en países como Ucrania, Líbano o Sudán, y también de la violencia en Irán.

"León debería enderezar el rumbo como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran papa, no un político", afirmó el domingo el mandatario norteamericano sobre las posturas de su par en la jefatura del Estado Vaticano, antes de concluir que tal posición "le está perjudicando y mucho y, lo más importante, está perjudicando a la Iglesia católica".

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