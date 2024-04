Sandra Sabatés y El Gran Wyoming repasan la actualidad económica en las 'Páginas Salmonete', que en esta ocasión pasan por la confirmación por parte de la energética emiratí Taqa de que prepara una oferta para la compra de Naturgy. "Malditos emiratís, se están quedando con lo mejor de España, primero fue el emérito y ahora Naturgy", ironiza Wyoming, aunque señala que "si es como con don Juan Carlos, lo mismo acaban montando la sede en Sanxenxo".

Por otro lado, el turismo en España bate un nuevo récord y ya supone más del 13%% del PIB, si bien preocupa la saturación, los pisos turísticos o la falta de agua. Sobre esto último, Wyoming asegura que no es un problema: "No he visto a un extranjero pidiendo algo que tuviera menos graduación que una sangría".

Otra de las cuestiones es la reapertura de la antigua fábrica de Nissan en la zona franca de Barcelona, a cargo de la firma japonesa Chery que, junto a la española Ebro, ha confirmado que ensamblará allí sus coches eléctricos. De momento, sólo se generará una cuarta parte de los empleos que se perdieron con el cierre de Nissan, pero se prevén más contrataciones a medio plazo. "Todo el mundo fabrica en China, menos China que fabrica en España", apunta el presentador de El Intermedio.

Por último, Sandra y Wyoming analizan la noticia de que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha liquidado la hipoteca de su polémica mansión valorada en 3 millones de euros. Muñoz ha saldado la deuda que tenía con un banco de Luxemburgo tras contratar un complejo producto financiero para comprar la mansión que le permitía ahorrar en el impuesto de sociedades y de sucesiones.

Además, el valor del inmueble podría multiplicarse, pues el Ayuntamiento de Marbella prepara una recalificación de terrenos. "Esta historia es muy vieja, dentro de poco conoce a una folclórica y se casa con ella", afirma Wyoming.