Isma Juárez analiza las declaraciones de Abascal sobre pensiones y trenes y le pone frente a la hemeroteca

"Señor Abascal, conociendo su currículum, como tenga que decir todas las cosas que no ha sido, la entrevista acaba cuando terminen las elecciones", bromea Isma Juárez en El Intermedio, sobre lo "preparadísimo" que está el líder de Vox.

Isma Juárez, el reportero "más atrevido de la televisión", ha lanzado desde El Intermedio un mensaje a los españoles que "temen que el verdadero Halloween empiece cuando Vox entre al Gobierno". "Tranquilos, no hay nada de lo que preocuparse, porque para cargarse el Estado de derecho, primero hay que entender cómo funciona", ha ironizado el colaborador, que ha analizado las declaraciones de Santiago Abascal sobre las pensiones y el sistema ferroviario.

En una entrevista con 'El Mundo', el líder de Vox defendió su postura sobre las pensiones ante las críticas recibidas durante la campaña electoral y también se pronunció sobre cómo abordar los problemas del sistema ferroviario tras el último accidente de Urda. En ambos casos, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, cerró sus intervenciones con frases como "tampoco soy economista, eso lo dirán los técnicos" e "insisto, no soy ingeniero".

"Señor Abascal, conociendo su currículum, como tenga que decir todas las cosas que no ha sido, la entrevista se va a acabar cuando se hayan acabado las elecciones", ha bromeado Juárez, que ha recuperado también intervenciones anteriores del líder de Vox para mostrar lo que considera sus dificultades a la hora de responder a determinadas cuestiones. "Lo franco que se mostraba en 2019 cuando no sabía qué responder", ha comentado el reportero, remarcando entre risas que: "Lo de franco lo digo de sincero, sin que sirva de precedente".

Puedes ver el corte de la intervención de Abascal y la respuesta de Isma Juárez en el vídeo que acompaña a estas líneas.

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