Ábalos intenta tumbar las acusaciones de Aldama y niega que le pidiese mediar con Juan Guaidó: "La carta es falsa"

El contexto El empresario sostuvo en su declaración que Ábalos le pidió que entregase a Guaidó una carta para ofrecerle "ayuda" de empresas españolas y del Gobierno de España tras su reconocimiento como presidente encargado de Venezuela, algo que Ábalos ha negado.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado ante el Tribunal Supremo haber pedido al empresario Víctor de Aldama que mediara con Juan Guaidó en Venezuela, calificando de "farsa" la acusación de que firmó una carta para Guaidó en nombre del Gobierno. Ábalos declaró que no firmó la carta y cuestionó cómo un ministro podría delegar tal representación a un particular. Afirmó que Aldama "se dedicaba a alardear" y que la carta era "falsa". Según Ábalos, Aldama intentó dar "solemnidad" a la carta utilizando una "carpeta de protocolo", algo que consideró un adorno innecesario.

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha negado en su declaración ante el Tribunal Supremo que pidiese al empresario Víctor de Aldama mediar con Juan Guaidó en Venezuela, tachando de "farsa" que firmase la carta que el comisionista aseguró haber entregado a Guaidó en nombre del Gobierno.

"Yo firmaba poca cosa; he oído al jefe de prensa del señor Aldama decir que yo firmaba muchas cosas; está bien que un acusado tenga un jefe de prensa. ¿Cómo le va a encargar un ministro a un particular su representación? Es una farsa y una impostura", ha declarado Ábalos ante el Supremo, que ha señalado a un Aldama que "se dedicaba a alardear".

Ante al tribunal que le juzga por presunta corrupción en contrataciones de mascarillas en pandemia, Ábalos ha tratado de tumbar las acusaciones de Aldama, que en su declaración sostuvo que Ábalos le pidió que entregase a Guaidó una carta para ofrecerle "ayuda" de empresas españolas y del Gobierno de España tras su reconocimiento como presidente encargado de Venezuela.

Ábalos ha comentado que esa carta era "falsa" y que, en cualquier caso, "no la firmó". "Un ministro no puede encargar a un particular una representación" así, ha declarado, preguntándose si no debería haber consecuencias por sustraer un "papel oficial" con "estampación de un sello que forma parte del Ministerio".

Para "adornar la farsa", ha dicho Ábalos, Aldama colocó esa supuesta carta en una "carpeta de protocolo" que nunca se entrega; es "material de oficina" que solo se usa para firmar convenios, pero Aldama decidió -según Ábalos- darle "solemnidad a una carta como si estuviéramos en la Edad Media".

Sobre la fecha en la que conoció a Aldama, ha admitido no recordar el día exacto, aunque cree que fue "en el último trimestre de 2018, posiblemente en torno a septiembre u octubre". "Sé que fue una presentación como muy apresurada por parte de Koldo y fue, yo recuerdo, que me estaba subiendo al coche", ha precisado, después de manifestar: "Permítame la ironía, nada que celebrar".

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