Wyoming alucina con el mensaje apocalíptico de Ayuso sobre la vivienda: "No es inteligencia artificial, es no inteligencia"

Wyoming analiza con Sandra Sabatés las últimas protagonizadas por Isabel Díaz Ayuso, desde su viaje a México hasta la entrevista en la que sembraba dudas sobre un pucherazo o hablaba sobre la situación de la vivienda.

Isabel Díaz Ayuso se encuentra en pleno tour por México, un viaje oficial muy criticado por la oposición madrileña con el que la presidenta pretende intensificar las relaciones económicas y culturales entre ambos territorios.

Todo ello después de que, recuerda Wyoming, la presidenta madrileña definiera al país como un "narcoestado de ultraizquierda".

En el país centroamericano Ayuso ha asistido a una misa en Guadalupe y participará en un homenaje a Hernán Cortés. Sin embargo, el "plato fuerte" de su visita será un encuentro con Nacho Cano. "A ella le gusta hacer las cosas in situ, por eso no descartaría que pronto anuncie su próximo viaje oficial a Nueva York para comprobar si allí los jamones son de verdad de york", ironiza el presentador.

Este viaje a México se produce después de la polémica celebración del 2 de mayo en la que Ayuso no invitó a nadie del Gobierno central y después concedió una entrevista en la que volvió a sembrar las dudas sobre un pucherazo electoral.

Wyoming le propone que "renueve su stock de fake news" y le pregunta si de verdad "quiere sembrar dudas sobre la limpieza de las elecciones en España", un argumento en su opinión "un poco tonto" porque "el PP las está ganando todas". "Cualquiera diría que pretende hacer daño a la democracia y no entiendo por qué, porque no se la puede derivar al grupo Quirón", sentencia.

Ayuso también mandaba un mensaje apocalíptico sobre la situación de la vivienda en nuestro país con un discurso que alucina al presentador de El Intermedio: "¿Ha vuelto a beber?", se pregunta Wyoming, que afirma que "esto no es inteligencia artificial, es no inteligencia".

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