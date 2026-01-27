Ayuso pide la dimisión de Pedro Sánchez y Wyoming le responde: "Está tan acostumbrada que le sale sin pensar"

En un desayuno informativo, Ayuso pedía la dimisión de Óscar Puente y Pedro Sánchez por el accidente de tren en Adamuz y 'predecía' que "vienen curvas" para Zapatero. La reacción de Wyoming, en este vídeo.

Una vez más, quien ha ido más lejos en sus críticas al Gobierno por la tragedia de Adamuz ha sido Isabel Díaz Ayuso, que no solo pedía la cabeza de Óscar Puente, sino también la de Pedro Sánchez.

Wyoming analiza en el vídeo sobre estas líneas las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que según él responden a lo que el fisiólogo Iván Paulov denominó 'reflejo condicionado': "Está tan acostumbrada a pedir la dimisión de Sánchez, que le sale sin pensar".

En un desayuno informativo, Ayuso también cargaba contra José Luis Rodríguez Zapatero y lanzaba una advertencia: "Les adelanto que vienen curvas".

"Digna alumna de Miguel Ángel Rodríguez", reacciona Wyoming, que afirma que solo le faltado decir "que Zapatero va p'alante". Sin embargo, recuerda que la presidenta madrileña "no ha fallado ni una" en sus 'predicciones': "Es como los mayas, solo que en vez de predecir el fin del mundo cada dos años, predice el fin de un socialista todas las semanas".

