La reacción de Boris Izaguirre al encontrarse con una fan que no ha leído ninguno de sus libros: "Tenemos un malentendido"

Isma Juárez 'secuestra' a otro rostro conocido para su sección 'Díselo a la cara'. En este vídeo, Boris Izaguirre se enfrenta a las opiniones de los españoles y españolas, para luego aparecer ante ellos por sorpresa.

En una nueva entrega de 'Díselo a la cara', Isma Juárez propone a Boris Izaguirre escuchar lo que piensan los españoles de él. El escritor, antes de empezar, explica en el vídeo sobre estas líneas que una mujer se cambió de acera cuando se lo encontró y le dijo "me repeles", mientras le decía que, como Pedro Sánchez, "estáis arruinando nuestro país".

En lo que a aceptación popular se refiere, asegura estar "muy por debajo" de Arturo Pérez Reverte, además de confesar que le encantaría estar en el número 1 de la lista de los más elegantes.

Isma pregunta por Boris a una señora que dice que no le parece "ni fu ni fa", aunque admite que no le termina de gustar. Sin embargo, cree que viste bien, lo que lleva a Boris a salir de la furgoneta para encontrarse con ella y decirle que "a mi me gusta mucho tu plumas".

Después de conocer a Boris, Carmen asegura que ahora le cae mejor porque "es muy simpático". "Te has rajado, Carmen", le comenta Isma.

Otro hombre afirma que Boris le cae muy bien por sus ideas políticas y espontaneidad. Tras conocerlo, le cuenta que ha sido fotógrafo de prensa durante 40 años y que "he publicado muchas fotos tuyas por ahí".

Una chica también se confiesa fan de Boris desde la época de 'Crónicas Marcianas': "Es un crack, me encanta su flow", señala, si bien reconoce que no se ha leído ninguno de sus libros porque busca una literatura "más romántica, basada en hechos reales o histórica".

"Eso es precisamente lo que escribo yo. Tenemos aquí un malentendido", le responde Boris al salir de la furgoneta ante la sorpresa de la chica. Tras su experiencia con Isma, el escritor lo tiene claro: "Lo volvería a hacer".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.