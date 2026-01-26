Cristina Gallego explica por qué el jefe de ICE, Greg Bovino, no es nazi: "¿Dónde va sin bigotillo?"

La colaboradora de El Intermedio expone que, a pesar de su corte de pelo, el comandante que encabeza el ICE no es nazi. Además, como expone Gallego, pasear por las calles armados amenazando con deportar a inmigrantes tampoco es signo de serlo.

Este sábado un hombre fallecía en Minneapolis a manos de un agente de la policía antinmigración de Trump. El agente de ICE asesinaba a un enfermero estadounidense, Alex Pretti, durante una manifestación contra ellos. Esto ha provocado que las protestas se intensifiquen en todo el país, comparándolos, incluso, con el régimen nazi. Una comparación que no es del todo adecuada, como señala Cristina Gallego.

"Creo que estáis un poquito obsesionados con el tema", expone la colaboradora. Gallego no entiende que se señale a estos agentes como un cuerpo "totalitario y fascista", especialmente a su comandante en jefe, Greg Bovino.

La colaboradora señala que al jefe del ICE le falta lo más importante para ser nazi: el bigote. "¿Dónde va sin bigotillo?", pregunta, "que tú te metes así en un bar de las SS y te hacen bullying".

Gallego indica que como Bovino lleva el pelo corto, "ya está, fan de Goebbels". "Lo que no puede ser es que, porque tus hombres maten a dos personas, se pasen por las ciudades armados hasta los dientes y amenazando con deportar a los inmigrantes, ya te llamen nazi", añade.

"¿De verdad os parece esto un ejército nazi?", pregunta Gallego, "porque aquí yo solo veo a un grupo de chicos sanotes y con bastante buen gusto". La colaboradora muestra el mismo vídeo de los agentes con una canción de Chayanne. "Eh, aquí cambia la cosa, son nazis del buen rollito", afirma.

"Greg Bovino no tiene nada de nazi", concluye Gallego, "así que él y yo nos despedimos". La colaboradora muestra una imagen del jefe de ICE haciendo el saludo romano. "Bueno, vale, un poco nazi igual sí que es", concluye, "pero mejor despedirse a lo nazi que a la francesa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.