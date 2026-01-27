Wyoming envía un mensaje a Sánchez: "Es verdad que la ultraderecha da mucho miedito, pero en las campañas hay que reinventarse"

Wyoming opina sobre la intervención del presidente del Gobierno durante el acto de campaña en Huesca, de cara a las elecciones en Aragón: "¡Con decir que viene el lobo no basta, señor Sánchez! Es una amenaza muy de 2023"

Los candidatos ya se han volcado por completo en sus actos de campaña de cara a las elecciones en Aragón, que se celebrarán el próximo 8 de febrero. "'Encerraos en vuestras casas, que viene la ultraderecha y, casualmente, mi partido es la única salvación'", ironiza el gran Wyoming, sobre la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto del PSOE en Huesca.

"Señor Sánchez, es cierto que la ultraderecha da mucho 'miedito', por no decir que acojona", afirma el presentador de El Intermedio. No obstante, envía un mensaje a Sánchez asegurando que es momento de "reinventarse en las campañas". "Hacer propuestas, ilusionar a la gente… ¡Con decir que viene el lobo no basta, señor Sánchez! Es una amenaza muy de 2023", manifiesta Wyoming.

"Y puestos a sacar cosas que ya están muy vistas, vuelva a ponerse la camisa vaquera, que al menos tenía tipazo y pecho lobo", zanja entre risas.

