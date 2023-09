Carles Puigdemont, interpretado por Raúl Pérez, aparece en El Intermedio "de incógnito", pues explica que aún tiene "un par de asuntos legales que resolver en este Estado opresor". "Me fui por la vía unilateral y he vuelto por las vías secundarias y no veas qué cantidad de baches", comenta el líder de Junts, a lo que El Gran Wyoming espeta: "Al menos ha tenido problemas por los botes y no por los votos".

El presentador le pregunta si va a facilitar un gobierno progresista, pero este indica que, por ahora, lo que va a facilitar es una dirección en Bruselas para que le manden todo lo que va a pedir. "¡Vaya! Se ve que disfruta usted teniendo la sartén por el mango", señala Wyoming, que plantea: "¿Qué más va a pedir, que le cambien la euroorden por un boleto de los Euromillones?".

"Solo voy a pedir lo indispensable, la independencia de Cataluña, la anexión balear, parte de Valencia y Toledo", asegura, así como "algún caprichito más que compense los seis años en el exilio", entre los que destaca que se le nombre duque de Puigdemont y una sesión con Bizarrap. "A este paso Bizarrap se va a especializar en canciones de reproche, la de Shakira a Piqué, la de Residente a J Balvin y la de Puigdemont a España", expresa Wyoming.