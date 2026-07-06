"No me toques los cojones, no te metas a hacer cosas de esas": la reacción de una madre cuando su hijo le dice que se va a tatuar gratis

Un chico ponía a prueba el amor de su madre y le llamaba para decirle que se había hecho piercings y que estaba a punto de tatuarse gratis con "un chico que lo hace en el centro": "No dan duros a pesetas", le advertía la progenitora en un vídeo que ahora recupera El Intermedio.

Dicen que el amor de los padres por sus hijos es incondicional y, hagan lo que hagan los hijos, les van a querer. El Intermedio ponía a prueba eso en su sección 'Cría cuervos'.

El protagonista de esta entrega era un joven que aseguraba que lo que más podía molestar a sus progenitores sería hacerse piercings y seguir tatuándose. De este modo, llamaba a su madre y le explicaba que había hecho precisamente eso.

"No tienes dinero", le comenta su progenitora, a lo que el joven le explicaba que se va a tatuar gratis: "Es un chico que lo hace por aquí en el centro".

"No me toques los cojones, no te metas a hacer cosas de esas", reacciona la madre del chico, que le advierte de que "no dan duros a pesetas". La mujer se va encendiendo cada vez más, hasta que el joven le confesaba que es una broma para El Intermedio, lo que tampoco terminaba de hacerle gracia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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