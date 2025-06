Wyoming aplaude a Bardem por denunciar el genocidio en Gaza en EEUU : "No tiene miedo a llamar a las cosas por su nombre"

"Si me preguntas a mi, es un genocido"

El actor Javier Bardem ha visitado el programa de Whoopi Goldberg, donde ha hecho algo poco habitual entre las grandes estrellas de Estados Unidos: llamar a las cosas por su nombre en horario de máxima audiencia.

El español no ha dudado en condenar públicamente la situación en Gaza: "Expertos de Amnistía Internacional, en derecho internacional y derechos humanos, gente que sabe de lo que habla, incluso supervivientes de holocausto, lo están llamando 'genocidio', y si me preguntas a mí, yo creo que es un genocidio. ¿Por qué? Pues, para empezar, por la impunidad con la que está actuando Israel y la ausencia de respuesta de ningún gobierno. Lo más importante es no perder la humanidad y denunciar la verdad cuando y a quién tenemos que denunciar".

Desde El Intermedio han querido reconocer la valentía del actor. "Se agradece que una estrella como Bardem proyecte su voz no solo para actuar", comenta Wyoming, y añade que el actor "no tiene miedo a llamar a las cosas por su nombre".

"Genocidio, genocidio y al jamón, jamón, a pesar del coste que pueda suponer para su carrera en estos tiempos en los que todo el mundo mira hacia otro lado", concluye el presentador. Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia de El Intermedio.