¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha recordado a Trump que España está "cumpliendo con nuestras obligaciones". "También sabe (Trump) que hemos asumido lo que el PP incumplió en 2014 cuando se comprometió al 2% en defensa", ha añadido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado que España es un socio "fiable" para la OTAN, destacando que el país cumple con sus compromisos, incluidos los asumidos por anteriores gobiernos. En respuesta a las críticas de Donald Trump sobre el gasto militar, Sánchez ha señalado que España puede alcanzar los objetivos de la OTAN con un 2,1% del PIB, en lugar del 5% exigido. Además, Sánchez ha anunciado que España participará en la compra de armamento para Ucrania, subrayando el compromiso español con la Alianza Atlántica y el apoyo a Ucrania en diversas áreas, incluyendo la militar.

España es un socio "fiable" para la OTAN. Es el contundente mensaje que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas tras la última amenaza del republicano a Moncloa por negarse a disparar el gasto militar hasta un 5% del PIB.

"Trump sabe que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones", ha asegurado Sánchez ante los medios de comunicación. De hecho, el líder del Ejecutivo ha recordado que su Gabinete no solo está haciendo frente a sus propios compromisos, sino que también está asumiendo los que quedaron pendientes durante la etapa de Mariano Rajoy. "También sabe (Trump) que hemos asumido lo que el PP incumplió en 2014, cuando se comprometió al 2% en defensa, y en 2017 dedicaban solo el 0,9% del PIB", ha añadido Sánchez.

"Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. Es verdad que nosotros hemos llegado en acuerdo con la OTAN en materia de capacidades, que realmente es lo importante", ha aseverado el presidente en referencia a los objetivos establecidos por la Alianza Atlántica a cada uno de los 32 Estados miembros durante la cumbre celebrada el pasado mes de junio en La Haya. Sánchez sostiene que el cumplimiento de esos objetivos es posible con una inversión en gasto militar de un 2,1% del PIB español.

Estas palabras de Sánchez llegan después de que Trump acusase a España de "no jugar en equipo" al no sumarse al compromiso de los países de la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. "Hay que hablar con ellos", aseguró el presidente estadounidense en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la Alianza Atlántica, el neerlandés Mark Rutte.

Una postura, la de Trump, que fue respaldada en ese mismo encuentro por Rutte, que afirmó que cumplir los objetivos sin elevar el gasto en defensa es inviable. "He mantenido numerosas conversaciones con el presidente del Gobierno, el presidente Sánchez. Nos conocemos muy bien. España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidades. Dicen que pueden hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5%. Yo les he dicho que no pueden, y muy pronto sabremos quién tiene razón", aseveró el máximo responsable de la OTAN, pese a haber firmado un acuerdo en el que daba "flexibilidad" a España en ese objetivo del 5% del PIB.

España participará en la compra de armas para Ucrania

En su llegada al Consejo Europeo, Sánchez ha confirmado también que España va a participar en el programa de compra de armamento a Estados Unidos para su posterior envío a Ucrania impulsado por la OTAN.

"Tuve ocasión con Zelenski de hablar esta semana. Hemos estado estudiando cuáles son las compras conjuntas que podemos hacer. España es un país comprometido con la alianza atlántica y también con la defensa y el apoyo a Ucrania en todos los niveles", ha dicho Sánchez, que se ha a la energía, con el envío de generadores de electricidad, la ayuda humanitaria y los refugiados y también "el aspecto militar", ha concluido Sánchez.

