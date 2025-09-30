Wyoming analiza el discurso de Ayuso: "Tiene un plan de devoluciones en caliente, el primero, Feijóo a su casa"

"¿Qué es esto de que haya menores dando vueltas por todo el continente europeo?", pregunta Ayuso, que afirma que además muchos no son menores, sino que mienten con su edad. Wyoming le contesta en este vídeo.

Sandra Sabatés destaca que "las respuestas de Feijóo en materia migratoria han provocado toda clase de reacciones ya que la izquierda ha criticado con dureza el plan de los populares tachándolo de discriminatorio y de ser indistinguible de Vox". Por su parte, desde el partido de Santiago Abascal, su portavoz, José Antonio Fúster, ha afirmado que "el PP ha hecho un paripé" para intentar copiarles el discurso sobre la migración.

Desde el plató de El Intermedio, El Gran Wyoming analiza la relación de PP y Vox: "Hay que ver cómo son, primero son íntimos, luego rompen, luego se reconcilian... ahora se ponen celosos". "Eso no son partidos, son Rachel y Ross en 'Friends'", bromea el presentador.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a hacer el discurso más duro opacando el discurso de Feijóo. "¿Qué es esto de que haya menores dando vueltas por todo el continente europeo?, además la mayoría no son menores, mienten", asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid, que afirma que "los van viendo en manadas": "Cunado hay atracos evidentemente algo tienes que hacer".

Tras escucharla, Wyoming responde en el plató: "Ella ya tiene un plan de devoluciones en caliente, el primero, Feijóo a su casa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.