'Show me the Dani' celebra la indemnización por despido de Albert Rivera: "¿Cuántos se han hecho millonarios por ser despedidos?"

El exlíder de Ciudadanos ha recibido, finalmente, una indemnización por despido de 1,3 millones de euros por parte del bufete Martínez-Echevarría. El bufete ha sido condenado por incumplimiento de contrato y daños morales.

El Intermedio vuelve con su sección de economía 'Páginas salmonete'. El Gran Wyoming comienza la sección con un chiste de actualidad económica: "¿Qué le dice el BBVA al Sabadell? Opá, te voy a 'hasé' una OPA".

La primera noticia de la sección versa sobre el repunte de la inflación en septiembre. "La inflación subyacente, que excluye energía y los alimentos, cae una décima hasta el 2,3%", indica Sandra Sabatés. Esta subida de los precios, según el ministerio de Economía, está relacionada con el alza de los carburantes y la electricidad. "El precio de los alimentos ha provocado que las alarmas de las casas se pongan por si te roban la nevera", expone Wyoming.

Dani Mateo, convertido en 'Show me the Dani', interrumpe la sección para hablar sobre Albert Rivera. Como explica el criptobro, su ídolo "recibirá una indemnización de 1,3 millones de euros del bufete que lo despidió después de dejar Ciudadanos". El bufete ha sido condenado por incumplimiento de contrato y daño moral, ya que alegaba que Rivera tenía bajo rendimiento. El exlíder de Ciudadanos exigía al bufete seis millones de euros como indemnización, "que es el equivalente a 500 días por año trabajado", indica Sabatés.

"¿Desde cuándo el bajo rendimiento en el trabajo es algo malo?", pregunta Wyoming, "yo llevo aquí 20 temporadas de éxito haciendo el mínimo esfuerzo". El presentador afirma que deberían dar a Rivera un premio "a la incoherencia". Como expone Sandra, cuando era líder de ciudadanos pedía, tan solo, ocho días por año trabajado de indemnización, un dato que contrasta con los 500 que exigía al bufete.

"Esto sí que es una remontada y no lo que decían que iba a hacer en las elecciones", afirma Wyoming. "Te lavas la boca para hablar del 'fucking' Rivera", reprocha Dani, "lo fácil es forrarse trabajando, pero, ¿cuántos se han hecho millonarios por ser despedidos?". "Rivera es el William Wallace de la libertad financiera", afirma el 'criptobro', "casi tanto como Garamendi".

El presidente de la CEOE, "para alabar la cultura del esfuerzo, y criticar la reducción de la jornada laboral, comparaba a los trabajadores españoles con Carlos Alcaraz". "Ahí estamos, Garamendi, juego, set y partido para Garamendi", dice Dani, "os ha callado la boquita". "Es todo un experto en la cultura del esfuerzo", añade, irónico, Wyoming, "no sabéis lo que cuesta que te suban el suelo un 11% en tres años y cobrar 25 veces más que el salario mínimo".

"Espero que si se fija en Alcaraz él exija para los trabajadores las mismas condiciones que tiene Carlitos", concluye Wyoming, "que los descansos en la oficina aparezca alguien con un paraguas para dar sombra y que en lugar de comer de táper la empresa ponga una buena ensaladera con tu nombre grabado".

