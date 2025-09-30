Wyoming busca mujer a Sánchez tras las novedades del caso de Begoña Gómez: "Page sería una gran primera dama"

"Begoña Gómez debe de dimitir de sus cargos, es decir, tiene que dejar de ser la mujer de presidente", ironiza El Gran Wyoming en este vídeo de El Intermedio, donde busca a su sustituta.

Sandra Sabatés repasa en el plató de El Intermedio las novedades del caso de Begoña Gómez. Y es que la Intervención General de la Administración, que vela por que se cumpla la legalidad en la legalidad en la contratación pública, ve un posible fraude de ley en los contratos por valor de 8,4 millones de euros adjudicados a Juan Carlos Barragués, el empresario que colaboró como profesor en la cátedra de Begoña Gómez.

Las principales irregularidades detectadas pasarían por la mesa de contratación, por dar más importancia a los criterios que favorecían a la empresa de Barragués y hacer desaparecer el rastro digital de esa contratación. Todo eso pone en el punto de mira a la mujer del presidente por sus cartas de recomendación a ese empresario.

El Gran Wyoming analiza con ironía esta información: "Madre mía, qué situación tan comprometida para Begoña Gómez, hay que tomar medidas de inmediato y está claro cuál debe ser la primera". "Begoña Gómez debe de dimitir de sus cargos, es decir, tiene que dejar de ser la mujer de presidente", ironiza el presentador, que destaca que "ese cargo debe ser ocupado por alguien del partido, el problema es quién", concluye Wyoming, que analiza desde a Margarita Robles o García Page.

"Page sería una excelente primera dama, ya sabéis, amores reñidos son los más queridos", asegura.

